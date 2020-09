فرنسا والسويد: مباشر لحظة بلحظة

السويد 0 × 1 فرنسا

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

بداية الشوط الثاني.. هل يتواصل التفوق الفرنسي أم تتمكن السويد من العودة في النتيجة؟

نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب فرنسا بهدف نظيف، شوط ممل ولكن في النهاية أتت الأفضلية عبر مبابي، نلتقي في الشوط الثاني.

41' جووووووووووووووووووووووووووول! الفرصة الأولى لفرنسا عبر مبابي يحولها إلى الشباك، هدف المقدمة للضيوف.

37' أخيرًا الفرصة الأولى الفعلية الحقيقية، انفراد لبيرج وتصدي رائع من لوريس ثم محاولة من كوايرزون لإكمالها ولكن باءت بالفشل.

30' لا يعقل الأداء السلبي من الفريقين، سلسلة من التمريرات في منتصف الملعب بدون هدف من الطرفين.

20' عرضية من لوستيج لبيرج وتسديدة من داخل منطقة الجزاء من لمسة واحدة ولكن لوريس يتصدى لها.

13' أول تسديدة على المرمى أخيرًا.. لوستيج يسدد قذيفة من خارج منطقة الجزاء ولكن تأتي خارج المرمى.

10' مباراة مملة للغاية حتى الآن، لا توجد أي تسديدات على المرمى من الفريقين، استحواذ فرنسي فقط ومن دون أي هجمات، مجرد تمريرات في منتصف الملعب

6' عرضية من ديبو وخروج خاطئ من الحارس أولسن ولكن تمر الكرة بسلام على مرمى السويد.

3' استحواذ لمنتخب فرنسا على الكرة ولكن من دون خطورة تذكر على المرمى.

بداية المباراة.. هل تفتح فرنسا المباراة بفوز هام أم تفجر السويد المفاجأة؟

التشكيل | 3-4-3

هوجو لوريس

بيرسنيل كيمبمبي - رافاييل فاران - دايوت أوباميكانو

لوكاس ديني - أدريان رابيوت - نجولو كانتي - ليو دوبويس

كيليان مبابي - أوليفيه جيرو - أنطوان جريزمان

This is how Les Bleus line up in Solna #SWEFRA #FiersdetreBleus pic.twitter.com/xEDgO23KbE