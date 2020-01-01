فرنسا والسويد: مباشر لحظة بلحظة

تابع لحظة بلحظة مباراة فرنسا أمام السويد في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أمم أوروبا، والتي تقام على ملعب فريندز بستوكهولم

السويد 0 × 1 فرنسا

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بداية الشوط الثاني.. هل يتواصل التفوق الفرنسي أم تتمكن السويد من العودة في النتيجة؟

نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب فرنسا بهدف نظيف، شوط ممل ولكن في النهاية أتت الأفضلية عبر مبابي، نلتقي في الشوط الثاني.

41' جووووووووووووووووووووووووووول! الفرصة الأولى لفرنسا عبر مبابي يحولها إلى الشباك، هدف المقدمة للضيوف.

37' أخيرًا الفرصة الأولى الفعلية الحقيقية، انفراد لبيرج وتصدي رائع من لوريس ثم محاولة من كوايرزون لإكمالها ولكن باءت بالفشل.

30' لا يعقل الأداء السلبي من الفريقين، سلسلة من التمريرات في منتصف الملعب بدون هدف من الطرفين.

20' عرضية من لوستيج لبيرج وتسديدة من داخل منطقة الجزاء من لمسة واحدة ولكن لوريس يتصدى لها.

13' أول تسديدة على المرمى أخيرًا.. لوستيج يسدد قذيفة من خارج منطقة الجزاء ولكن تأتي خارج المرمى.

10' مباراة مملة للغاية حتى الآن، لا توجد أي تسديدات على المرمى من الفريقين، استحواذ فرنسي فقط ومن دون أي هجمات، مجرد تمريرات في منتصف الملعب

6' عرضية من ديبو وخروج خاطئ من الحارس أولسن ولكن تمر الكرة بسلام على مرمى السويد.

3' استحواذ لمنتخب فرنسا على الكرة ولكن من دون خطورة تذكر على المرمى.

بداية المباراة.. هل تفتح فرنسا المباراة بفوز هام أم تفجر السويد المفاجأة؟

تشكيل فرنسا:

التشكيل | 3-4-3

هوجو لوريس

بيرسنيل كيمبمبي - رافاييل فاران - دايوت أوباميكانو

لوكاس ديني - أدريان رابيوت - نجولو كانتي - ليو دوبويس

كيليان مبابي - أوليفيه جيرو - أنطوان جريزمان

This is how Les Bleus line up in Solna #SWEFRA #FiersdetreBleus pic.twitter.com/xEDgO23KbE — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) September 5, 2020

تشكيل السويد:

التشكيل | 4-4-2

روبن أولسن

بيير بينجستون - بونتوس يانسون - فيكتور ليندلوف - ميكيل لوستيج

سيباستيان لارسون - كريستوفر أولسون - ألبين إكدال - إيميل فورسبيرج

ماركوس بيرج - روبن كوايزون

توج الديوك بلقب كأس العالم في النسخة الأخيرة، وفاز في النهائي بنتيجة غير متوقعة على المنتخب الكرواتي 4/2 لصالح الديوك، بالطبع المنتخب الفرنسي من أقوى المرشحين للفوز بالبطولة.

المنتخب السويدي تمكن من تخطي التصفيات في المركز الثاني برصيد 21 نقطة بفارق 5 نقاط عن المنتخب الأسباني، والتحدي الآن كبير بالنسبة للمنتخب السويدي حيث أنه وقع في مجموعة نارية وصعبة تحتوي على السويد، فرنسا ، كرواتيا والبرتغال.

ستبدأ المنافسة في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر 2020 (مرحلة المجموعات) وفي يونيو 2021 نهائيات دوري الأمم.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث الكتابي المباشر لمباراة فرنسا والسويد في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أمم أوروبا، والمقامة على ملعب فريندز آرينا بستوكهولم.