"فرنسا أقوى دائمًا في وجود كيليان" .. ديشان يحمل رسالة مطمئنة عن مبابي لجماهير ريال مدريد

"الصافرات لا تشغلني لكنها تضر اللاعبين"

يرى ديدييه ديشان، مدرب منتخب فرنسا، أن كيليان مبابي مهاجم الديوك وفريق ريال مدريد، قادر على العودة سريعًا إلى معدلاته التهديفية.

ويواصل مبابي غيابه عن التسجيل مع منتخب فرنسا، حيث كان آخر هدف له من ركلة جزاء في مباراة بولندا من ضربة جزاء في دور المجموعات ببطولة الأمم الأوروبية الأخيرة.

وقال ديشان في تصريحات لقناة "TF1" الفرنسية: "كيليان يشعر بحالة جيدة. من الواضح، مثل جميع اللاعبين تقريبًا، أنه لم يصل بعد إلى 100٪ من مستواه. لكنه سيعود في أقرب وقت".

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وأضاف: "عاجلًا أم آجلًا كيليان سيسجل الأهداف. ليس منطقيًا أن نركز على الفترة التي غاب فيها عن هز الشباك، لأن الأمر لا يكون بلمسة إصبع، هذا أمر مبالغ فيه وأنا أثق في قدراته التهديفية".

وتابع ديشان: "منتخب فرنسا سيكون دائمًا أقوى معه، كذلك أنا مقتنع بأنه سيكون أفضل في غضون شهر قليلة مع ريال مدريد، وهو يقوم بدوره بشكل كامل كقائد، حتى عندما لا يلعب، ليس لدي أي قلق بشأن كيليان".

وتطرق المدرب الفرنسي للحديث عن صافرات الانتقادات ضده، قائلًا: "لم أسمع هذه الصافرات. لكن كما تعلمون، لن أقول إنني ولدت مع النقد، لكنه جزء من اللعبة، إنها مسؤوليتي أنا".

وختم: "الصافرات لا تؤثر عليّ، لكنها تضر اللاعبين وبيئة العمل في المنتخب، يجب أن يدعم الجمهور فريقه، لذلك عليهم التوقف عن ذلك. أقدر أن الجمهور غير سعيد وخاب أمله، لكن عندما يكون اللاعبون في الملعب.. لا أعتقد أن هذا في صالح منتخب فرنسا".