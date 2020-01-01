فرنسا تصالح بنزيما.. هل يعود بنزيما للمنتخب قريبًا؟

رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يؤكد بعد تتويج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني: هذا أعظم موسم في تاريخ كريم بنزيما

قال رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو جريت إن كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد يقدم أفضل مواسمه على الإطلاق هذا العام.

وكان بنزيما قد قاد ريال مدريد إلى التتويج بلقب الدوري الإسباني للمرة 34 في تاريخه والأولى منذ عام 2017 والثالثة منذ التعاقد مع النجم الفرنسي.

وعلى الرغم من الأزمات التي كانت بنزيما والاتحاد الفرنسي لكرة القدم واستبعاده المتكرر من المنتخب على خلفية واقعة الابتزاز الجنسي لزميله فالبوينا والتي لم يتأكد أحد من صحتها حتى الآن، فإن تصريحات رئيس الاتحاد جاءت في صالح خامس هدافي ريال مدريد تاريخيًا.

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وقال لو جريت إن كريم بنزيما يقدم موسمًا استثنائيًا على مستوى الأداء والأرقام كذلك، وأنه كان هذا العام أفضل لاعب في ريال مدريد ورجل الليجا رقم 34.

وأضاف: "لقد مر بموسم استثنائي مع ريال مدريد هذا العام، لقد هنأت بالفعل مدربه زين الدين زيدان على العمل الذي قدمه معه، إنه أحد أفضل اللاعبين اليوم في فريق ريال مدريد وفي الدوري الإسباني"

وتابع: "خلال الموسم الذي أكمله للتو كان مثاليًا. الأفضل؟ الأمر متروك للجماهير للحكم لأنني لم أشاهد جميع المباريات، لكن في رأيي، كان لديه أفضل موسم في مسيرته الشخصية"

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يذكر أن رئيس الاتحاد الفرنسي يفتح صفحة جديدة بتصريحاته تلك مع كريم بنزيما، وذلك بعد شهور من تصريحه الشهير بأن مغامرة مهاجم ريال مدريد مع المنتخب قد انتهت.