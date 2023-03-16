فرنسا أم العودة لبيته القديم؟.. مستقبل زين الدين زيدان يقتصر على عرضين فقط!

زين الدين زيدان يقترب من العودة للتدريب

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، عن مستقبل زين الدين زيدان أسطورة فرنسا ومدرب ريال مدريد السابق، بعدما رحل عن تدريب الملكي ولم يعمل في أي نادي حتى الآن.

وترك زيدان مسؤولية تدريب ريال مدريد في يونيو عام 2021 وكان يأمل في الفترة الأخيرة بتدريب منتخب فرنسا بعد خسارته لبطولة كأس العالم أمام الأرجنتين، ولكن تعرض لصدمة كبيرة بعدما جدد ديديه ديشان عقده مع الديوك الفرنسية.

وذكرت صحيفة "سبورت"، أن خيارات عودة زيدان للتدريب أصبحت قليلة جدًا وأن أمامه فرصة لدى فريقي باريس سان جيرمان أو يوفنتوس فقط.

ويعتبر فريق يوفنتوس هو منزل زيدان الثاني، حيث لعب معهم لمدة خمس سنوات وفاز بستة ألقاب وبطولتين في الدوري.

بينما الخيار الثاني هو نادي باريس سان جيرمان وهو العرض الأقرب لأسطورة فرنسا وقد عرضوا عليه بالفعل الانضمام لهم سابقًا ولن يستمر جالتييه في قيادة الفريق الباريسي بعد إخفاق دوري الأبطال وقد يكون زيدان على استعداد للمجيء إلى فرنسا.