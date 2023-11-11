فرط العقد بعد رحيل نونو سانتو؟ .. الاتحاد يعاقب نجمه لأسباب انضباطية

إدارة أنمار الحائلي توقع عقوبة على نجم الاتحاد..

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الحديث عن انفراط العقد بعد رحيل البرتغالي نونو سانتو عن قيادة الاتحاد السعودي حتمًا كان لا بد أن يأتي في ظل الصرامة الشديدة التي كان يفرضها على الفريق، وإن كان العقد لم ينفرط بالصورة الكبيرة، خاصةً في ظل ترحيب عدد ليس بالقليل من اللاعبين برحيله.

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البرتغالي رحل قبل أيام مقالًا من منصبه، بعدما تلقى الفريق الهزيمة أمام القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا، ومن قبلها فشله في تحقيق الفوز في آخر خمس مباريات له في دوري روشن السعودي.

عقب هذا الرحيل، كان الظهير الأيسر زكريا هوساوي أول الخارجين عن النص، بتغيبه عن الجلسة العلاجية التي كانت محددة له في النادي، دون إذن مسبق.

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ووفقًا للصحفي الاتحادي ماجد هود فقد تقرر تطبيق اللائحة الداخلية للفريق عليه، بتوقيع غرامة مالية تخصم من راتبه وفقًا لما تنص عليه.

يذكر أن المدرب المحلي حسن خليفة هو من يقود الاتحاد حاليًا بصورة مؤقتًا لحين التعاقد مع مدير فني جديد، وسط تقارير تتحدث عن اتفاق مبدئي تم بالفعل مع المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي.

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