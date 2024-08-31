فرصة مذهلة للدوري السعودي.. تطورات ملف رحيل أوسيمين عن نابولي

المهاجم النيجيري فرصة لأي ناد يريد التوقيع مع مهاجم كبير

وصلت الأمور بين نابولي ولاعبه فيكتور أوسيمين إلى طريق مسدود، بل وتدهورت إلى نقطة لم يكن أحد يتوقعها، لكنها ربما تكون لصالح أندية الدوري السعودي.

الآن أوسيمين لاعب في صفوف نابولي بعد فشل انتقاله إلى تشيلسي أو أي ناد أوروبي كبير في سوق الانتقالات، ولكنه ليس مدرجًا في قوائم فريق الجنوب الإيطالي.. ولن يتدرب رفقة الفريق!.

لم يدرج كونتي أوسيمين في قائمة فريقه التي تخوض مسابقة الدوري الإيطالي لأنه طيلة الأشهر الماضية كان يعد الأيام للرحيل، ولكن بقاءه لن يجعله متمكنًا من تغيير الأمور.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لذلك، ما لم يأت عرض في اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي من الدوريات العربية وعلى رأسها الدوري السعودي الذي عرض عمالقته على أوسيمين وعلى رأسهم الهلال والأهلي على أوسيمين بالفعل، فلن يكون المهاجم النيجيري ذا نادٍ أصلًا حتى شهر يناير المقبل حين يفتح سوق الانتقالات الشتوية أبوابه.

لديه أمل بسيط آخر، هو أن يأتي عرض إليه من بعض الدوريات التي لا يزال السوق فيها مفتوحًا لما بعد 31 أغسطس ولو لأيام، وعلى رأسها الدوري التركي.