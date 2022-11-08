فرصة مثالية للشماتة .. برشلونة يسخر من سقوط ريال مدريد أمام رايو!

برشلونة استغل سقوط ريال مدريد أمام رايو فاييكانو للاحتفال بالصعود إلى صدارة الدوري الإسباني.

استغل نادي برشلونة سقوط غريمه ريال مدريد أمام رايو فاييكانو في ختام الجولة 13 لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري الإسباني بأفضل طريقة ممكنة، حيث احتفل "البلوجرانا" باعتلاء الصدارة للمرة الأولى في الموسم.

ريال مدريد خسر أمام رايو فاييكانو بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت مساء الإثنين على ملعب فاييكاس، ليتجمد رصيد النادي الملكي عند 32 نقطة ويتراجع إلى المركز الثاني في ترتيب "لا ليجا" حيث ترك الصدارة لبرشلونة الذي يملك 34 نقطة.

ومع صافرة نهاية مباراة رايو فاييكانو وريال مدريد، نشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي مجموعة من التغريدات التي تعبر عن السعادة بالعودة إلى صدارة "لا ليجا" بعد غياب طويل.

حساب برشلونة نشر رمزًا تعبيريًا يدل على الابتسامة مصحوبًا بصورة البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف الفريق، وبعد دقائق نشر تغريدة جديدة مع جدول الدوري بعد نهاية الجولة 13 والتقدم إلى صدارة الترتيب.

لكن ذلك لم يكن كافيًا، حيث نشر برشلونة تغريدة ثالثة للاحتفال بالصدارة، مع صورة تشافي هيرنانديز مدرب "البلوجرانا" مبتسمًا مع كلمة "مزاج".

ومن المقرر أن يخوض برشلونة الجولة 14 من الدوري الإسباني خارج ملعبه أمام أوساسونا يوم الأربعاء، وسيعتمد على نفسه بالكامل من أجل الاحتفاظ بالصدارة قبل توقف البطولة لمدة تزيد عن شهر بسبب بطولة كأس العالم 2022.