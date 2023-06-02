فرصة عظيمة .. سيميوني يُرحب بانتقال ثنائي أتلتيكو مدريد إلى برشلونة!

المدرب الأرجنتيني لن يقف في طريق أحد

تحدث دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، عن موقفه من الرحيل المحتمل للثنائي يانيك كاراسكو وجواو فيليكس إلى برشلونة خلال هذا الصيف.

فيليكس عاد مرة أخرى إلى أتلتيكو بعد فترة إعارته مع تشيلسي، ومن غير المتوقع عودته إلى البلوز بسبب مستواه الضعيف مع النادي اللندني، بينما ارتبط كاراسكو بالانتقال لبرشلونة وفقًا للاتفاق الذي تم بين أتلتيكو والنادي الكتالوني في صفقة ممفيس ديباي بشهر يناير الماضي، حيث يحق للنادي الكتالوني ضم اللاعب البلجيكي مقابل 20 مليون يورو لو أراد ذلك.

وفي هذا السياق قال سيميوني لشبكة "Cope" ردًا على سؤال حول إمكانية تقدم برشلونة بعرض لفيليكس:"بالنسبة للطريقة التي يلعب بها فريق برشلونة سيكون فيليكس لاعبًا مهمًا لهم بكل تأكيد".

وأما عن كاراسكو:"لديه فرصة للانضمام إلى برشلونة هذا الصيف وهو أمر عظيم جدًا له، أريد بقاء جميع اللاعبين الجيدين ولكن إذا رحلوا سأشكرهم على كل شيء".

يذكر أن أتلتيكو فشل في الحصول على أي بطولات خلال هذا الموسم، ويحتل حاليًا المركز الثالث بجدول الدوري الإسباني بـ76 نقطة بفارق نقطة عن ريال مدريد قبل الجولة الأخيرة من المسابقة.