فرصة ذهبية لأبو تريكة كي يجلد تشيلسي.. 70 مليون إسترليني من أجل مدافع في "فريق المليار!"

هل يمارس "الماجيكو" عادات الموسم الماضي؟

يبدو أن النجم المصري محمد أبو تريكة محلل قنوات "بي إن سبورتس" سيجد مدخلًا جديدًا للنيل من تشيلسي وإدارته، صفقة جديدة قد تضاف قريبًا لفريق المليار، كما يصفه النجم المصري السابق.

وكان قد أعرب تشيلسي عن اهتمامه بمدافع نوتنجهام فورست موريلو الذي تبلغ قيمته 70 مليون جنيه إسترليني وفق تقديرات الفريق الإنجليزي له.

ويسعى فريق المدرب نونو إسبيريتو سانتو إلى تجنب مشاكل اللعب المالي النظيف، والتي كبدته نقاطًا مفقودة كادت تذهب به إلى الدرجة الأدنى قبل أن ينهي الموسم الماضي محتلًا المركز الساد عشر في الدوري الإنجليزي أي المركز قبل الأخير لمواقع الهبود.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورغم أن تشيلسي يمتلك حاليًا ستة لاعبين في قلب الدفاع في فريقه، لكنه مهتم بموريلو الذي أبدى أداء جيدًا خلال موسم كامل مع نوتنجهام فورست.

وقد حصل اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا على إشادات رائعة منذ وصوله من كورينثيانز العام الماضي مقابل نحو 15 مليون جنيه إسترليني.