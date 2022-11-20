فرصة ذهبية.. جيرو يهدد أرقام زيدان وهنري القياسية في كأس العالم

أرقام زيدان وهنري مهددة

يقترب مهاجم فريق ميلان الإيطالي، أوليفييه جيرو، من كسر بعض الأرقام القياسية مع منتخب فرنسا في بطولة كأس العالم قطر 2022.

المهاجم الفرنسي بات هو الاسم الأول الجاهز للمشاركة أساسيًا في المونديال في ظل غياب كريم بنزيما وكريستفور نكونكو بسبب الإصابة.

وأمامه فرصة رائعة لكسر رقم صانع الألعاب الأسطوري زين الدين زيدان، حيث سجل زيزو هدف منتخب بلاده ضد إيطاليا بنهائي مونديال 2006 وهو في عمر الـ 34 عامًا و16 يومًا، وبات أكبر لاعب فرنسي يسجل بكأس العالم.

فيما من المتوقع أن يلعب جيرو ضد أستراليا يوم 22 نوفمبر، وسيكون عمره يومها 36 عامًا وشهر واحد و22 يومًا، مما يعني أنه إذا سجل في هذا اللقاء، أو حتى في أي مواجهة قادمة بعد ذلك سيكسر رقم زيدان.

ويمتلك جيرو 49 هدفًا دوليًا، وبالتالي يستطيع كسر رقم الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا، تيري هنري الذي سجل 51 هدفًا دوليًا، ويدخل أوليفييه بعد ذلك تاريخ الديوك من أوسع الأبواب.