فرصة أخيرة .. إدارة بايرن ميونخ تحدد الموعد النهائي لرحيل توماس توخيل!

النادي البافاري في وضع لا يحسد عليه!

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن إدارة نادي بايرن ميونخ لن تصبر كثيرًا على المدرب الجديد للفريق توماس توخيل الذي تولى تدريب الفريق في مارس الماضي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد"، والتي أكدت أن إدارة الفريق قد تتخذ قرارًا مصيرًا حول مستقبل توخيل في تولي الإدارة الفنية للنادي.

وأوضحت الصحيفة أن النتائج الأخيرة التي يحققها الفريق لا تعجب الإدارة على الإطلاق في ظل تحقيقه لانتصارين فقط في سبعة لقاءات.

وستجتمع إدارة بايرن ميونخ في الـ 22 من شهر مايو المقبل، قبل خمسة أيام فقط من نهاية الموسم الجاري لاتخاذ قرارات حاسمة في ذلك الشأن، وقد تطول حسن صالح حميديتش المدير الرياضي للنادي.

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني بفارق نقطة وحيدة هن المتصدر بوروسيا دورتموند قبل خمس جولات من النهاية.