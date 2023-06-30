فرصة أمام الأهلي .. هذا الفريق يرفض طلب سيرجيو راموس بالانضمام إليه!

هل ينجح الأهلي في خطف اللاعب الآن؟!

تلقى النادي الأهلي، هدية كبرى من أحد عمالقة أوروبا؛ بعد رفض الأخير، التعاقد مع المدافع الإسباني سيرجيو راموس.

راموس البالغ من العمر 37 سنة، رحل بشكل رسمي عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد نهاية عقده في الصيف الحالي؛ وسط اهتمام كبير من الأهلي، بضمه.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "ريليفو"، طلب راموس، العودة إلى "فريق طفولته" إشبيلية الإسباني، خلال الصيف الحالي، مفضلًا إياه عن الأموال المعروضة عليه، للانتقال إلى السعودية.

وكشفت الصحيفة، عن أن إدارة نادي إشبيلية، حامل لقب الدوري الأوروبي، رفضت طلب المدافع الإسباني، مؤكدة على أنه خارج خطط الجهاز الفني، في الموسم الرياضي القادم.

وأشارت إلى أن مستقبل سيرجيو راموس، أصبح غامضًا للغاية، بعد صدمة النادي الإسباني؛ حيث يرفض اللاعب الاعتزال - ما قد يفتح الباب أمام الأهلي أو أي فريقٍ آخر لضمه -.