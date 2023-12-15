"فرحة وتصرف ذكي".. كيف كان ظهور إندريك الأول في مدريد؟

الفتى البرازيلي يتعامل بذكاء!

يستعد البرازيلي الشاب إندريك، نجم بالميراس والذي وقع للانضمام إلى ريال مدريد، للقاء زملاء المستقبل في النادي الملكي.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد وصل إندريك اليوم الجمعة إلى العاصمة مدريد، وفي جدوله حضور مباراة فريقه المستقبلي (ريال مدريد) أمام فياريال من ملعب سنتياجو برنابيو.

ويعد إندريك أحدث صفقات ريال مدريد، حيث وقع على عقود انضمامه للميرينجي، على أن ينضم بشكل رسمي للفريق في صيف 2024، حين يكمل السن القانوني.

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وكان النجم البرازيلي صاحب الـ17 عاما، يقضي فترة إجازة لعدة أيام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية وتحديدا بعد انتهاء مشاركته مع فريقه بالميراس في الدوري البرازيلي.

وكشفت "موندو ديبورتيفو"، كواليس وصول إندريك لمدريد، حيث فوجئ بتواجد مكثف من وسائل الإعلام الإسبانية والعالمية، كما تواجد عدد من مشجعي النادي الملكي الذين هتفوا له وأرادوا الحصول على توقيعه وهو ما أسعد الفتى البرازيلي.

إلا أن إندريك كان حذرا جدا في تصرفاته مع الجماهير ووسائل الإعلام، حيث رفض الإدلاء بأي تصريحات واكتفى بالرد على جميع الأسئلة بعبارة: "لا أستطيع الكلام الآن"، وذلك قبل أن يتوجه إلى النادي الملكي من أجل لقاء لاعبي الريال ومدربه كارلو أنشيلوتي.