فرحة ما تمت .. حساب دوري روشن يُخيب آمال الاتحاديين بشأن صلاح

الاتحاد يُحاول جاهدًا الحصول على النجم المصري

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خيب حساب دوري روشن السعودي على منصة إكس آمال الاتحاديين بعدما أشعل حماسهم لدقائق بشأن التعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول.

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حساب دوري روشن على إكس كان قدنشر تغريدة كتب فيها "الدوري هالسنة دوري أساطير بس ناقصنا واحد؟"، ليُشعل حماس جمهور بطل الدوري السعودي ويُغذي لديهم الأمل في إمكانية التعاقد مع النجم المصري.

الآمال انهارت تمامًا وسيطرة جملة "فرحة ما تمت" على النمور حين ظهر المغزى خلف تلك التغريدة، وهي إعلان تمديد الشراكة مع مصرف الإنماء للعام الثالث.

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التعليقات على التغريدة الجديدة حملت سخرية كبيرة من الاتحاد وجمهوره بعدما اعتقدوا أن المقصود هو التعاقد مع محمد صلاح.

الاتحاد مازال يُحاول إقناع يورجن كلوب بالتخلي عن نجمه المصري وقد قدم له عرضًا أخيرًا بقيمة 150 مليون يورو تتضمن 50 مليونًا مكافآت تتعلق بشروط محددة.

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