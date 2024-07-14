فرحة مالكوم لم تكتمل بعد! .. تطورات إصابة نجم الهلال

منتظر انضمامه لمعسكر النمسا ولكن!

لا يزال البرازيلي مالكوم؛ لاعب الهلال السعودي، يخضع لبرنامج تأهيلي في بلاده تحت إشراف الإسباني خوان جيمينيز؛ طبيب الفريق، على إثر العملية الجراحية التي خضع لها بنهاية الموسم الماضي.

البرازيلي كان قد خضع لعملية جراحية في يونيو الماضي، في الوتر الأضفي للركبة في مدينة نوركو الفنلندية.

وبحسب صحيفة "الرياضية" فإن مالكوم أظهر تقدمًا ملحوظًا خلال البرنامج التأهيلي، ومنتظر أن ينضم لمعسكر الفريق في النمسا، لإكمال ذلك البرنامج.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن فرحة مالكوم والجهاز الفني لم تكتمل بعد، إذ أن "الرياضية" أوضحت أن موقفه من اللحاق بمواجهة الأهلي في لقاء كأس السوبر السعودي، لم يتحدد بعد رغم التطور الذي يحدثه في موضع الجراحة.

المباراة من المقرر أن تقام في 13 من أغسطس المقبل، حيث نصف نهائي السوبر، على أن يلتقي الفائز من تلك المواجهة في النهائي بالفائز من مواجهة النصر والتعاون.