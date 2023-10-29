فرحة لم تكتمل! .. إصابة خطيرة لنجم ريال مدريد تُعكر احتفالات الفوز بالكلاسيكو

إصابة قوية لأحد نجوم ريال مدريد بعد الكلاسيكو

لم تكتمل احتفالات ريال مدريد بالفوز في الكلاسيكو على غريمه برشلونة، حيث تعرض أحد نجومه لإصابة خطيرة، قد تجعله يغيب لفترة طويلة عن الملاعب.

وحوّل ريال مدريد تأخره إلى فوز أمام برشلونة بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الإسباني مساء السبت.

وأعلن ريال مدريد عن عودة الفرنسي أوريليان تشواميني لاعب وسط الفريق، وهو يُعاني من إصابة خطيرة تعرض لها في الكلاسيكو.

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وأوضح ريال مدريد أن تشواميني خضع لاختبارات طبية، أوضحت أن اللاعب يعاني من كسر إجهاد غير كامل في مشط القدم الثاني لقدمه اليسرى.

وأكدت تقارير صحفية على أن الإصابة التي يُعاني منها اللاعب الفرنسي، قد تجعله يغيب لمدة تتراوح بين 9 إلى 10 مباريات قادمة، وهي صدمة لمتصدر الدوري الإسباني.