فرحة كريستيانو والغيرة من محمد صلاح .. وصفة سحرية إلى رياض محرز من أجل التألق مع الأهلي

ماذا ينقص رياض محرز في الأهلي؟

وجه الناقد الرياضي محمد الدويش، رسالة إلى النجم الجزائري رياض محرز، جناح فريق الكرة بالنادي الأهلي، بعدما لاقى انتقادًا بأنه يفتقد إلى الشغف مع الراقي، بعد مسيرة مليئة بالإنجازات مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

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ويرتبط محرز بعقد مع الأهلي حتى صيف 2027، فيما شارك النجم الجزائري في 17 مباراة بقميص الراقي، في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة، كما لعب دورًا بارزًا في قيادة فريقه نحو العبور إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال الدويش، عبر برنامج "ركلة حرة"، إن رياض محرز لديه مشكلة في الأهلي، فهو من أفضل الأجنحة في العالم، وهو شخص موهوب ويمتلك القدرة على التجاوز والكرات العرضية الأرضية، فضلًا عن تشكين الأهداف من ركلات حرة، والتمرير من منتصف الملعب، متسائلًا "لماذا لا يشعر محرز بالغيرة من محمد صلاح (نجم ليفربول)؟ محرز لا يهتم بنفسه، ولا يكترث لمسألة زيادة وزنه، كما أنه ليس منضبطًا ولا يشعر بالشغف".

واستدل الدويش بتصريح رياض محرز حول أزمة اللعب في الحواري، حينما قال إنه يملك الحرية في فعل ما يريده خلال أيام إجازته، ليرد الدويش بأن إجازته تأتي من أجل راحته من لعب الكرة، وليس لممارستها.

وطالب الدويش، جناح الأهلي بالتعلم من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، الذي يحتفل دومًا عند تسجيل الأهداف، وكأنه يسجل لأول مرة في حياته، مؤكدًا أن رياض يعاني من "البرود" ولا يستمتع بأهدافه إلا نادرًا.

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ووجه الدويش رسالة إلى رياض محرز، بأن يتحمل المسؤولية التي وكلت إليه في الأهلي، باعتباره النجم الأول، على غرار رونالدو في النصر، ونيمار مع الهلال، وكريم بنزيما في الاتحاد.