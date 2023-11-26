فرحة عودة الثنائي لم تكتمل .. إصابة مفاجئة لنجم الهلال قبل مواجهة نافباخور

الهلال يواجه نافباخور بعد غدٍ الثلاثاء، والإصابة تلاحق لاعبه..

تستعد بعثة الهلال السعودي حاليًا للتوجيه لأوزباكستان لمواجهة نافباخور، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

المباراة من المقرر أن تقام بعد غدٍ الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الرياض، على استاد المركزي.

وشهدت البعثة انضمام سالم الدوسري؛ جناح الزعيم، بعدما كان قد غاب عن مباراة الأمس أمام الحزم، لعدم اكتمال تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال معسكر منتخب السعودية الأخيرة.

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وفي الإطار نفسه، حضر المدافع علي البليهي ضمن البعثة، رغم حالة القلق التي سيطر على الجماهير نظرًا لاستبداله خلال مواجهة الحزم، لكن وكيله رفيع الشهراني أكد أنه فقط طلب التغيير، تجنبًا للإجهاد، خاصةً وأن فريقه بالفعل حسم المباراة بتسعة أهداف.

لكن النبأ السيئ هنا هو إصابة المدافع حسان تمبكتي، الذي لم يغادر مع البعثة، لمعاناته من إصابة في عضلة الساق الخلفية، تعرض لها أمام الحزم.

يذكر أن الهلال يستهدف من رحلة أوزباكستان فك تشابك النقاط مع نافباخور، إذ أن في رصيد كل منهما تسع نقاط في صدارة المجموعة، لكن الزعيم يتفوق بالأهداف، فيما يحل نساجي الإيراني ثالثًا بثلاث نقاط، ومومباي الهندي أخيرًا دون أي نقاط.