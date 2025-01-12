فرحة برشلونة لم تكتمل .. رافينيا غادر الكلاسيكو مصابًا وتشاجر مع الحكم!

إصابة رافينيا في الكلاسيكو...

عكرت إصابة رافينيا، لاعب برشلونة، فرحة فوز الفريق الكتالوني، بلقب كأس السوبر الإسباني، على حساب ريال مدريد، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما على ملعب الجوهرة المشعة.

وحسم لاعبو الفريق الكتالوني، اللقب بعد تغلبهم على ريال مدريد، بخمسة أهداف مقابل هدفين، في مباراة شهدت تألق رافينيا، وتسجيله هدفين، وصناعة هدف.

وفي الدقيقة 79 سقط اللاعب البرازيلي، على أرضية الملعب ليقرر الجهاز الفني بقيادة هانز فليك استبدال، والدفع بفيران توريس، بدلًا منه، والتقطت عدسات الكاميرات، رافينيا عقب خروجه وهو يجلس على الأرض وظهرت عليه علامات الإرهاق.

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وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، انفعل رافينيا على حكم اللقاء وتلقى بطاقة صفراء، اعتراضًا على تدخلات لاعبي ريال مدريد، العنيفة.

وتعتبر إصابة رافينيا، هي ثاني ضربة يتلقاها برشلونة، في الكلاسيكو، بعد إصابة إينيجو مارتينيز، في الشوط الأول وخروجه ومشاركة رونالد أراخو، بدلًا منه.

جدير بالذكر أن برشلونة، رفع رصيده في عدد مرات تحقيق كأس السوبر الإسباني إلى 15 لقبًا، وبفارق لقبين عن ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، في ترتيب أكثر الفرق حصولًا على البطولة.