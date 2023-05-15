"وفرحان قوي".. عادل إمام يظهر على هامش تتويج برشلونة!

حسابات أندية كتالونيا على السوشيال ميديا لا تتوقف عن السخرية من بعضها

سخر الحساب الرسمي لنادي جيرونا من هزيمة إسبانيول من برشلونة التي مهدت الطريق للأخير للتتويج رسميًا بلقب الدوري الإسباني.

وتغلب برشلونة على جاره ومضيفه إسبانيول 4-2، أمس الأحد، في إطار مباريات الجولة 34 من الدوري الإسباني الذي حسمه برشلونة رسميًا بفوزه أمس.

الحساب العربي لنادي جيرونا نشر فيديو قصير من مسرحية "الواد سيد الشغال" لعادل إمام وهو يقول لعمر الحريري "وفرحان قوي" مع إعادة لتغريدة إسبانيول عن تلقيهم الهدف الرابع لتصبح النتيجة 4-0 قبل أن يتمكنوا من تسجيل هدفين.

ويحتاج نادي إسبانيول إلى معجزة للبقاء في الدوري الإسباني مع حلوله في المركز التاسع عشر مبتعدًا بأربع نقاط عن مراكز الأمان، لكن معركة البقاء في الليجا عنيفة هذه السنة.

جيرونا الموجود في المركز السابع والمملوك لمجموعة "سيتي جروب" المالكة لنادي مانشستر سيتي بعيد عن الفريقين "برشلونة وإسبانيول" في الترتيب لكن يجمعه بهما رابط أقوى وهو أن الأندية الثلاث موجودة في إقليم كتالونيا.