فرجاني ساسي يستقبل بعثة الزمالك في تونس

الزمالك يصل تونس استعدادًا للقاء النجم الساحلي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

وصلت بعثة فريق نادي الزمالك إلى تونس اليوم الجمعة، تمهيدًا لمواجهة النجم الساحلي التونسي ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وبعد وصول بعثة الزمالك إلى المطار، استقلت حافلة من المطار لمدة نصف ساعة تقريبًا، حيث توجهت إلى دينة سوسة.

وحرص فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأبيض، على استقبال الفريق بعد وصوله إلى تونس، في ظل غيابه عن قائمة الفريق للإصابة.

انظروا من كان في استقبال بعثة الزمالك.😉



المايسترو @FerjaniSassi تواجد اليوم في وصول بعثة الفريق إلى سوسة.



(📸: @ZSCOfficial ) pic.twitter.com/Cs9Ziw8wHC — جول مصر (@goaleg) May 3, 2019

فرجاني ساسي يجري الآن عمليات التأهيل، استعدادًا للعودة إلى الملاعب، بعدما خضع لعملية جراحية مؤخرًا.

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة كريستيان جروس، أعلن عن قائمة الفريق التي ستشارك في المباراة، والتي تضم 21 لاعبًا.

الزمالك كان حقق الفوز على النجم الساحلي بهدف دون رد، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية، باللقاء الذي أقيم على ملعب الجيش ببرج العرب.