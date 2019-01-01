فرجاني ساسي: جمهور الزمالك يحبني وسيساند تونس

بعثة نسور قرطاج تصل الليلة إلى مصر استعدادًا لكأس أمم أفريقيا 2019

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى فرجاني ساسي؛ لاعب وسط المنتخب التونسي والزمالك المصري، أن عامل الجمهور يصب في مصلحة منتخب بلاده خلال كأس أمم أفريقيا مصر 2019، كون البطولة مقامة ببلد عربي.

نسور قرطاج من المنتظر وصولهم إلى مصر اليوم الأربعاء، استعدادًا للبطولة التي تنطلق بعد غدٍ الجمعة.

وقال ساسي، في تصريحاته للصحفيين بالمطار: "هناك عديد التونسيين المقيمين في مصر بجانب الجمهور الذي سيزحف خلفنا إلى هنا، بالإضافة إلى جمهور الزمالك الذي يحبني وسيساند تونس في البطولة، لذلك عامل الجمهور في صالحنا خاصة وأننا في بلد عربي".

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المنتخب التونسي استعد للبطولة القارية بثلاث وديات فاز بهم جميعًا أمام العراق (2-0) وكرواتيا (2-1) وبوروندي (2-1).

ومن المقرر أن تستهل كتيبة الفرنسي آلان جريس؛ المدير الفني، مشوارها في الكان بملاقاة أنجولا في 24 من يونيو الجاري ثم مالي يوم 28 ثم موريتانيا في الثاني من يوليو المقبل.