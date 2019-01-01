فرجاني ساسي يعد بوجه جديد لتونس أمام غانا

المنتخب لم يُقدم حتى الآن الأداء المطلوب في كأس أفريقيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال فرجاني ساسي أن منتخب تونس سيظهر بوجه جديد خلال مواجهة غانا في دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا، مُعترفًا أنهم لم يقدموا الأداء المطلوب في البطولة حتى الآن.

ورغم تأهله لدور الـ16، إلا أن منتخب نسور قرطاج ظهر بوجه شاحب في البطولة وصعد لثمن النهائي بعد معاناة كبيرة، إذ لم يُحقق أي انتصار وتعادل في مبارياته الثلاثة.

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وقال نجم الزمالك للموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم التونسي "لم يكن الأداء جيدًا في الدور الأول ولم نقدم المستوى الذي يرقى للتوقعات خلال المباريات الثلاثة التي لعبناها في البطولة".

"يُدرك جميع اللاعبين أنهم لم يُقدموا مستواهم الحقيقي ويشعرون بالمسؤولية، ما يهم أننا تأهلنا عن دور المجموعات وسنسعى للتعويض أمام غانا والظهور بوجد مختلف واللعب بقوة وشراسة".

وحول جلوسه على مقاعد البدلاء في البطولة، قال ساسي العائد من الإصابة "أنا جاهز للعب أمام غانا، سواء أساسيًا أو بديلًا، لكن الأمر يعتمد على قرار المدرب. لا أشعر بالغضب لأني لا ألعب أساسيًا، وجاهز لدعم زملائي اللاعبين من خارج الملعب".

يُذكر أن تونس لم تفز باللقب القاري سوى مرة واحدة كانت حين استضافت البطولة عام 2004.