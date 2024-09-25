فيديو | حذره لكنه لم يستجب له .. فرانك كيسييه يحبط مشجعًا طلب التقاط صورة معه!

لاعب وسط الأهلي يحبط المشجع بسبب تصرفه!

أحبط النجم الإيفواري فرانك كيسييه؛ محترف الأهلي السعودي، أحد مشجعي فريقه، وذلك أمام مقر النادي أثناء دخول اللاعب لأداء التدريبات الجماعية.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وانتشر مقطع فيديو يظهر فيه فرانك كيسييه أثناء خروجه من سيارته، بمدخل مقر النادي الأهلي، وأحد مشجعي النادي يطلب منه التقاط صورة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبعد أن طلب المشجع التقاط صورة مع كيسييه، وافق النجم الإيفواري على الطلب وقال للمشجع "تعال إلى هنا"، وفي نفس الوقت طلب منه التقاط الصورة سريعًا بسبب الشمس والحرارة العالية.

ولكن المشجع قام بالحديث مع كيسييه وقال له: "أنت أفضل لاعب بالنسبة لي"، ليجد لاعب وسط الأهلي أن المشجع يبدأ في حوار معه ليُحبطه ويبتعد عنه.

GOAL

وحاول المشجع بعدها إقناع كيسييه بالتقاط صورة، بعد هذا الموقف، بعد أن ابدى انزعاجه مما قام به.