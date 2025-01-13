فرانكفورت يصر على مطالبه ويصدم مانشستر سيتي .. ومدربهم: لا أشك في استمرار مرموش معنا

فرانكفورت يتمسك بموقفه أمام مانشستر سيتي...

تمسك آينتراخت فرانكفورت، بمطالبه امام مانشستر سيتي، للتخلي عن عمر مرموش، مهاجم الفريق والمرشح للانتقال إلى النادي الإنجليزي، خلال الميركاتو الشتوي.

وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة "سكاي سبورتس" فإن فرانكفورت، يتمسك بالحصول على 80 مليون يورو، للتخلي عن النجم المصري، لصالح مانشستر سيتي.

ومن جانبه تحدث دينو توبمولر، المدير الفني للنادي الألماني، عن مستقبل مرموش، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق القادمة، وقال: "إنه سيتواجد معنا في التشكيلة الأساسية أمام فرايبورج".

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وتابع: "لم يتغير الوضع بشأنه، أنا على تواصل مستمر معه فهو يقدم مستويات مميزة في المران، ولكني لا أشك في استمراره معنا".

وكان مرموش، قد ساهم في فوز فريقه بالجولة الماضية من الدوري الألماني، أمام سانت باولي، عندما سجل هدف المباراة الوحيد، ليصل إلى هدفه الرابع عشر، هذا الموسم في البوندسليجا.

جدير بالذكر أن آينتراخت فرانكفورت، يستضيف نظيره فرايبورج، مساء يوم غد الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الـ 17 من الدوري الألماني.