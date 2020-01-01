فرانكفورت يسجل حالة إصابة جديدة بكورونا في البوندسليجا

حالة جديدة في البوندسليجا

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت، تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا جديدة في البوندسليجا، دون أن يكشف عن اسم اللاعب.

وسبق أن تم تسجيل حالات في الدوري الألماني الدرجة الثانية، في صفوف هانوفر، وحالة في بادربورن

ونشر النادي الألماني بيان، أكد فيه أن اللاعب شعر بضيق في التنفس، وأجرى فحص الفيروس، وكانت النتيجة إيجابية.

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وبهذا سيخضع الفريق بالكامل وبعض من الموظفين للفحص، وسيدخل الفريق حجر صحي إجباري لمدة 14 يوماً.

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وطلب النادي من جميع وسائل الإعلام، بأنه لا يمكن الإدلاء بأي تصريحات في الوقت الحالي، وأن صحة المعنيين بالأمر هي أولوية النادي القصوى.

ومن جانبه قال المدير الرياضي للنادي الألماني، عبر الموقع الرسمي: "سننجو من هذا الوضع الصعب، ولكن يجب على الجميع تحمل المسؤولية والبقاء في المنزل".