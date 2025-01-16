فيديو | المصري يستمتع بالتعليق على الأهداف .. تلميح "دعائي" يشير الى عدم حسم انتقال مرموش الى سيتي بعد

مازالت المفاوضات مستمرة

أجمعت المصادر الصحفية المتابعة للمفاوضات الجارية بين مانشستر سيتي وإنتراخت فرانكفورت حول المصري عمر مرموش على أن الصفقة لم تُحسم بعد وتحتاج لجولة جديدة من المحادثات، وفي ذلك الوقت كان النجم المصري يستمتع بممارسة مهنة أخرى متعلقة بالساحرة المستديرة وهي التعليق.

المصادر المتابعة أكدت توصل السيتي لاتفاق على البنود الشخصية مع الجناح المصري، لكن ما ينقص هو الاتفاق مع ناديه على المقابل المالي، حيث يرغب فرانكفورت، حسب سكاي ألمانيا، بالحصول على 80 مليون يورو، 67 مليون جنيه إسترليني، فيما توقف عرض النادي الإنجليزي الأول عند 50 مليون جنيه إسترليني.

سكاي ألمانيا أكدت أن النادي الألماني رفض العرض الأول المقدم من السيتي، فيما أكد الصحفي فابريتسيو رومانو أن المفاوضات مازالت متواصلة بين الطرفين لكن السيتي متفائل تمامًا بالوصول إلى النهاية السعيدة، فيما أوضح الصحفي بين جاكوبس أن السيتي سيعود بعرض محسن بهدف حسم الصفقة خلال يناي الجاري.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مرموش من جانبه أكد عمليًا أن الصفقة لم تُحسم بعد بظهوره في مقطع فيديو دعائي يخص مواجهة ناديه مع بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني يوم الجمعة القادم، وقد قام اللاعب المصري خلاله بالتعليق على هدف زميله الجزائري فارس شعيبي.

حساب قنوات "بي إن سبورتس" نشر الفيديو على حسابه الرسمي في منصة إكس معلقًا "مواجهة مرتقبة تجمع مرموش مع رامي بنسبعيني يوم الجمعة القادم"، في إشارة إلى حتمية وجود المصري في الملعب وعدم انتقاله إلى السيتي قبل موعد اللقاء.