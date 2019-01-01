رسميًا - فراس الخطيب يعلن اعتزاله نهائيًا

قائد منتخب سوريا يعلق حذائه في عمر الـ36

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن فراس الخطيب؛ قائد منتخب سوريا ومحترف السالمية الكويتي، اليوم الأحد، إنهاء مشواره في الملاعب نهائيًا كلاعب، وهو بعمر الـ36 عامًا.

وقال قائد نسور قاسيون، خلال تصريحاته لبرنامج "صدى الملاعب": "هناك من نصحني بعدم الاعتزال، لكنني أعلن الآن اعتزاله نهائيًا، اتخاذ القرار حاليًا والبعض يقول لي لا تعتزل، أفضل من أن يطالبني الجمهور باتخاذ القرار".

وأضاف: "لن أترك كرة القدم، سأعمل كمدرب أو كمساعد، بالوقت الحالي من الممكن أن أكون مساعد مدرب ولاحقًا قد أكون مدرب أول أو محلل".

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واختتم: "طوال الصيف تواجدت مع منتخب سوريا،وهي الفترة التي كان لابد أن أتواجد بها مع فريقي الكويتي، وهذا أثر على مكاني بالسالمية وسبب لي مشكلة به، لأن المدرب أجنبي واتخذ قراره فنيًا بعيدًا عن تقدير الإدارة لي، فهي لا يمكنها التدخل".

صاحب الـ36 عامًا خاض عدة تجارب احترافية، بعد أن بدأ مسيرته الكروية في الكرامة السورية، ليخرج من بلده في عام 2003 للاحتراف بالعربي الكويتي ومنه إلى الأهلي القطري.

وفي عام 2009، انتقل إلى القادسية الكويتي ثم أم صلال القطري، والذي انتقل منه إلى زاخو العراقي، وكذلك لعب للكويت الكويتي، وخاض تجربة احترافية في شينهو الصيني.

المهاجم السوري خاض مع منتخب بلاده الأول في 58 مباراة، سجل خلالها 29 هدفًا.