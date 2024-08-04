بعد العرض الهولندي .. ماتياس يايسله يُسلم الأهلي قراره بشأن مستقبل فراس البريكان

لاعب سعودي جديد يتلقى عرضًا أوروبيًا بعد سعود عبد الحميد

يبدو أن التفات أنظار العالم إلى دوري روشن السعودي، بسبب ثورة سوق الانتقالات واستقطاب نجوم العالم، عاد بآثار إيجابية على اللاعبين السعوديين، حيث بدأت عروض الاحتراف الأوروبي تصلهم، وآخرهم فراس البريكان مهاجم الأهلي.

المهاجم المتألق مع الفتح كان قد أتم انتقاله للأهلي بداية الموسم الماضي وقد قدم أداءً مميزًا جدًا وفرض نفسه على التشكيل الأساسي للفريق، وهو ما دفع نادي نيميخين للاهتمام بضمه، كما أفادت صحيفة اليوم السعودية.

الصحيفة أوضحت أن ماتياس يايسله المدير الفني للأهلي أبلغ إدارة النادي رفضه التام التفريط بالمهاجم السعودي للحاجة له في الموسم القادم، خاصة في ظل مشاركة الفريق في دوري أبطال آسيا النخبة.

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البريكان سبقه سعود عبد الحميد نجم الهلال الذي ارتبط اسمه مؤخرًا بالانتقال إلى الدوري الفرنسي وسط رفض تام من ناديه، وقد تداول الإعلام مؤخرًا أحاديث حول ضغط جهات مسؤولة على الهلال للسماح للاعب بالرحيل خاصة أن عقده سينتهي في يناير القادم.

يُشار إلى أن البريكان مرتبط مع الأهلي بعقد ينتهي صيف 2028، وهو حاليًا المهاجم الأساسي للمنتخب السعودي، وسيعيش مواجهة خاصة الموسم القادم مع منافسه في الأخضر، صالح الشهري، المتنقل حديثًا من الهلال إلى الاتحاد.