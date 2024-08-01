"اللاعب قد يتعرض للانتكاسة بسبب الهلال" .. ضربة قوية في الأهلي قبل السوبر

الأهلي يبدأ موسمه الجديد بمباراة كبرى..

بات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قريبًا للغاية من "خسارة" أحد نجومه، أمام عملاق الرياض الهلال، ضمن منافسات كأس السوبر السعودي.

الأهلي يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، يوم 13 أغسطس 2024، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، للموسم الرياضي الجديد.

ووفقًا لصحيفة "الميدان الرياضي"، سيغيب فراس البريكان، مهاجم الفريق الأهلاوي، عن الكلاسيكو السعودي أمام الزعيم الهلالي، بنسبة كبيرة للغاية؛ بسبب إصابة "التمزق العضلي".

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الصحيفة نقلت عن مصادرها، بأن إصابة "التمزق العضلي" التي تعرض لها البريكان، خلال المعسكر الإعدادي في النمسا، تحتاج إلى فترة علاج تتراوح بين 30 إلى 35 يومًا.

وحذرت المصادر من "انتكاسة" مهاجم الأهلي الشاب، حال مشاركته أمام الهلال، في نصف نهائي السوبر؛ لأنه سيكون وقتها قد عاد للملاعب، قبل انقضاء المدة المحددة للعلاج.

جدير بالذكر أن فراس البريكان "24 سنة"، كان أحد أهم لاعبي النادي الأهلي، في الموسم الرياضي الماضي 2023-2024، بعد الانضمام إليه من فريق الفتح السعودي؛ حيث سجل 15 هدفًا وصنع 7 آخرين خلال 29 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات.