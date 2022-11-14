"فخورون بتشافي" .. لابورتا يضع حدًا لشائعات إقالة مدرب برشلونة

لابورتا يتحدث عن سوق انتقالات برشلونة في يناير ويؤكد على ثقته في تشافي

تحدث جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة عن السوق الشتوي للنادي، خاصة بعدما أعلن جيرارد بيكيه اعتزاله كرة القدم، وبحث النادي الكتالوني للحفاظ على أدائه الرائع في الدوري الإسباني.

وقال لابورتا في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية عن تحرك برشلونة في سوق انتقالات يناير: "سيتعين علينا دمج لاعبين يقومون بتحسين ما لدينا وهو ليس بالأمر السهل، لا سيما بالنظر إلى أننا ما زلنا نواجه مشاكل اللعب النظيف بسبب الخروج من دوري أبطال أوروبا، الأمر الذي قلل من دخلنا المخصص في الميزانية حذرتنا رابطة الليجا بالفعل من أنه سيكون لدينا قدرة أقل في تسجيل اللاعبين الجدد".

وأضاف: "سنحاول تحسين الأمر من خلال التفاوض مع الليجا لإعادة النظر وتحقيق دخل جديد من خلال الانتصارات في الدوري الأوروبي أو كأس السوبر الإسباني".

وواصل: "أقدر هذه المرحلة الأولى من الموسم بشكل إيجابي تم تحسين فريق تنافسي بشكل متزايد على الرغم من أنه لا يزال قيد الإنشاء لكنها بدأت بالفعل في توليد توقعات كبيرة، أولوية هذا العام هي حصد لقب الدوري، نخرج دائمًا بأعلى الأهداف وكنا نرغب في الاستمرار بدوري الأبطال، لكن الظروف جعلت الأمر مستحيلًا بالنسبة لنا لقد كانت ضربة قاسية لكني أصر على أن الهدف هو الدوري ونأمل أن نواصل السير على الطريق الصحيح".

وأتم حديثه عن مستقبل تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق: “لدينا ثقة كاملة في تشافي كمدرب، ويمكنني أن أؤكد لكم أننا فخورون جدًا به إنه يعرف النادي جيدًا ويعرف اللحظة التي وصل فيها بالإضافة إلى ذلك فهو يعرف كيفية مشاركة مختلف أعضاء النادي كل ما يمكن تحسينه".