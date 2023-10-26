فجر مفاجأة حول مسيرته .. رومارينيو يختار أجمل وأصعب مباراة له مع الاتحاد

تصريحات مثيرة لنجم العميد

SHAHID

احتفل حساب الاتحاد الرسمي على منصة إكس بنجم الفريق، رومارينيو، لوصوله للمباراة رقم 200 مع الفريق، وذلك بإجراء مقابلة سريعة معه نُشرت اليوم الخميس.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النجم البرازيلي ارتدى قميص العميد صيف 2018 قادمًا من الجزيرة الإماراتي، ورغم المعاناة وبعض المشاكل والخلافات إلا أنه واصل رحلته وجدد عقده مؤخرًا حتى صيف 2024.

رومارينيو فجر مفاجأة حول مسيرته مع الاتحاد بالإشارة إلى أنه كان ينوي فقط إكمال مدة عقده الأول مع النادي، موضحًا أنه لم يتوقع أبدًا البقاء كل تلك الفترة والوصول للمباراة رقم 200.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأضاف حول المباراة الأجمل له "مواجهة النصر في نصف النهائي هناك في الرياض، انتهت لصالحنا 3-1 وكانت مباراة مذهلة".

وأخيرًا أشار رومارينيو إلى أن المباراة التي بكى فيها وكانت الأصعب خلال مسيرته هي مباراة الباطن في الدوري السعودي الموسم قبل الماضي، بقوله "كانت المباراة الأخيرة في الموسم على ملعبنا في جدة، أيقننا أننا لن نفوز بالدوري رغم الجهد الذي بذلناه ولذا بكيت بحرقة عقب اللقاء".

SHAHID