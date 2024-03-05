فتى تشافي المثالي.. فيرمين لوبيز "كان على وشك البكاء" عقب مباراة بيلباو!

مدرب برشلونة يتمنى امتلاك هذه النوعية من اللاعبين

بدا فيرمين لوبيز لاعب برشلونة الشاب محطمًا للغاية أثناء رحلة العودة من بيلباو بعد تعادل برشلونة على ملعب سان ماميس مع فريق أسود الباسك.

واضطر فيرمين لوبيز إلى أن يحل محل الهولندي فرينكي دي يونج، بعد أن أصيب هو برفقة الإسباني بيدري وتركا خط وسط برشلونة دون العديد من الحلول.

الآن بات التعويل على فيرمين لإعطاء اللمسة الهجومية المطلوبة لخط وسط برشلونة، ولم يكن بيلباو الفريق الذي استطاع فيرمين أن يقدم أمامه الإضافة.

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بدا لوبيز أكثر غضبًا وإحباطًا من باقي زملائه أثناء الرحلة إلى برشلونة، كان على وشك البكاء وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو".

المدرب تشافي هيرنانديز كان قد تحدث عقب المباراة عن افتقار هذه التشكيلة إلى الطموح، ويبدو أن فيرمين آخر من يمكن أن يوجه هذا الاتهام له.