فتش عن الكرة الذهبية .. توقع جديد للفائز بلقب كأس العالم!

نبوءات، وتوقعات، والكثير والكثير من الأحلام، ذلك ربما يكون حال الكثير من المشجعين المترقبين لانطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2022.

الكثير من النبوءات قبل كأس العالم تتحدث عن المنتخب الذي قد يكون مرشحًا لحصد لقب المونديال، بناء على أحداث تاريخية، مثلما كان الحال مع توقع البطل بناء على ما حدث في بطولة أمم أوروبا.

ولكن هذه المرة، توجد نظرية مغايرة لتلك، وهي تتعلق بالكرة الذهبية، حيث أن الفائز بالكرة الذهبية في كل سنة يكون في الغالب من نفس البلد الفائز بالمونديال.

التوقع الجديد، والذي نشره حساب "Sportening Football" عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، يرى بأن منتخب فرنسا يمكن أن يتخطى لعنة حامل اللقب ويكرر فوزه بالمونديال، بعد فوز كريم بنزيما بالكرة الذهبية.

الحساب استشهد بفوز الفرنسي زين الدين زيدان بالكرة الذهبية في 1998 وفوز فرنسا بالمونديال في العام نفسه، ثم فوز البرازيلي رونالدو بالكرة الذهبية 2002 وحصد لقب المونديال، وهو ما تكرر في نسخة 2006 مع منتخب إيطاليا حين حقق فابيو كانافارو "البالون دور".

صحيح أن فوز هؤلاء النجوم بالكرة الذهبية جاء بعد الفوز بكأس العالم مع منتخبات بلادهم، لكن في كل الأحوال جاء الفوز بالجائزتين في نفس العام.

🏆 Ballon d'Or winners:



1998 Zinedine Zidane 🇫🇷

2002 Ronaldo 🇧🇷

2006 Fabio Cannavaro 🇮🇹

2022 Karim Benzema 🇫🇷



🏆 World Cup winners:

1998 France 🇫🇷

2002 Brazil 🇧🇷

2006 Italy 🇮🇹

2022 👀 ?



Will they be able to overcome The World Cup champions' curse?#WorldCup2022 #FansFirst pic.twitter.com/AfHxUkxl3S