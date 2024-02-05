بعد فترة طويلة من الإحراج .. كريم بنزيما يلتزم بكلمته مع الاتحاد أخيرًا

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في أكثر من مرة.. ظهرت أنباء عن مشاركة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي؛ ولكن لم يحدث ذلك.

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بنزيما غاب طوال الفترة الماضية، عن تدريبات الفريق الاتحادي؛ وذلك بعد الخلافات التي نشبت مع الإدارة والجهاز الفني، بقيادة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، عقب عودته متأخرًا من الإجازة الممنوحة له.

وخلال اليومين الماضيين.. أعلن نادي الاتحاد في بيان رسمي، عودة المهاجم الفرنسي، للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأول، يوم الإثنين؛ وسط ترقب جماهيري، بشأن التزام اللاعب هذه المرة، من عدمه.

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ويبدو بالفعل أن كريم بنزيما التزم هذه المرة، بالمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الاتحادي؛ حيث كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن تواجد المهاجم الفرنسي مع زملائه، بشكل طبيعي، اليوم الإثنين.

كما انتشر مقطع فيديو، يظهر بنزيما؛ وهو يدخل الملعب، استعدادًا للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد؛ وهو ما يمثل نهاية لمسلسل جدلي استمر لمدة شهر تقريبًا.

جدير بالذكر أن بنزيما، انضم إلى نادي الاتحاد في صيف 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد؛ مسجلًا 12 هدفًا وصانعًا 5 آخرين، خلال 20 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

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