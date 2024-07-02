بعد فترة تهميش .. حقيقة تخلي الاتحاد عن عبدالرزاق حمدالله من أجل ضم لاعب الهلال

صفقة مرتقبة من الرياض إلى جدة؟

"من سيكون رفيق المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بعد رحيل المغربي عبدالرزاق حمدالله؟" سؤال يطرحه جمهور الاتحاد وسط ميركاتو صيفي مرتقب، يسيطر على مطلعه الهدوء حتى الآن.

بحسب التقارير المنتشرة فإن الاتحاد استقر على رحيل المغربي عنه في الصيف، ويبدو قريبًا من الانضمام للتعاون السعودي.

لتبدأ تقارير أخرى في الحديث عن مفاوضات بين النادي الجداوي والمهاجم السعودي صالح الشهري الذي أعلن الهلال فسخ عقده أول أمس الإثنين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن بحسب صحيفة "الميدان الرياضي" فإن الشهري خارج حسابات العميد - حتى الآن - ولم يدخل مخططات اللجنة الرياضية.

وفي الوقت نفسه لم تغلق مصادر الصحيفة الباب أمام احتمالية فتح خط مفاوضات بين الاتحاد والشهري، بداعي أن "سوق الانتقالات متقلب" وربما يتم التعاقد معه في الأخير.

يذكر أن الشهري شارك الموسم الماضي في 27 مباراة مع الزعيم، سجل خلالها ستة أهداف وصنع اثنين آخرين.