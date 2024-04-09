فأل خير.. لون قميص برشلونة يبشر جماهيره أمام باريس سان جيرمان!

برشلونة أمام مواجهة صعبة للغاية!

مصادفة غريبة تشهدها مواجهات برشلونة هذا الموسم، مرتبطة بلون القميص الذي يلعب به الفريق مبارياته.

النادي الكتالوني أمام مباراة صعبة للغاية في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يرتدي برشلونة القميص الأصفر في حين سيرتدي النادي العاصمي قميصه الأساسي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المصادفة تخص عدد المباريات التي لعبها برشلونة بالقميص الأصفر هذا الموسم، والتي وصلت إلى عشر مواجهات ولم يتعرض في أيًا منها لأي هزيمة.

حيث فاز النادي الكتالوني في سبع مباريات وتعادل في ثلاثة حتى الآن، ويسعى لتمديد تلك السلسلة للمواجهة رقم 11 ضد باريس سان جيرمان.