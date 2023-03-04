فائز بالكرة الذهبية وأسطورة فرنسية .. بيكيه يكشف عن مفاجأة مدوية بدوري الملوك

يواصل النجم الإسباني المعتزل جيرارد بيكيه، السعي نحو انتشار "دوري الملوك" الخاص به، وهذه المرة عن طريق التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل.
البطولة التي يشرف عليها بيكيه يتكون الفريق بها من 7 لاعبين كأساسيين و3 بدلاء، وبها 12 فريقًا يلعب كل منهم 11 مواجهة قبل خوض مباراة فاصلة على اللقب، وتقام المباريات يوم الأحد من كل أسبوع وبدأت يوم 1 يناير الماضي.
وخلال ظهوره في برنامج "Chup Chup Kings" قبل انطلاق الجولة التاسعة من البطولة، أعلن بيكيه عن توقيعين محتملين للمسابقة، أحدهما سبق له الحصول على الكرة الذهبية، والآخر يعتبر من أهم اللاعبين الفرنسيين.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن النجم الحاصل على الكرة الذهبية قد يكون رونالدو الظاهرة أو فابيو كانافارو أو لويس فيجو أو النجم التشيكي السابق بافل نيدفيد.
وبالنسبة للنجم الفرنسي فتذهب الترشيحات نحو تييري هنري أسطورة آرسنال وزميل بيكيه السابق في برشلونة، وكذلك المدافع المعتزل إريك أبيدال.
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