فاييخو: جاهزون لإيطاليا وتدربت مع الأفضل في ريال مدريد

لاعب المنتخب الإسباني يبدو أنه جاهز لانطلاق بطولة أوروبا للشباب

فيسبوك تويتر بلال محمد

يعتقد خيسوس فاييخو لاعب ريال مدريد، والمنتخب الإسباني تحت 21 عاماً، أنه من أفضل اللاعبين نظراً لأنه تدرب تحت يد الأفضل في ريال مدريد، كما أنه جاهز لمنتخب إيطاليا رفقة منتخب بلاده.

ويفتتح المنتخب الإسباني مبارياته في بطولة أوروبا تحت 21 عاماً، مساء اليوم عندما يواجه نظيره الإيطالي في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وقال فاليجو في تصريحات قبل المباراة: "لدينا رغبة كبيرة في الفوز، لقد استعدينا بشكل جيد، نريد بداية قوية للبطولة".

وواصل: "إيطاليا منتخب قوي ولديهم دفاع رائع، إنهم يشبهوننا بشكل كبير، نعلم أنه إذا أردنا الفوز بالبطولة فعلينا تخطي الجميع، نحن نحتاج النقاط الثلاث الأولى في البطولة".

وتابع: "هذه البطولات تكون فرصة كبيرة لإثبات نفسك، فمثلًا بعد بطولة تحت 19 عاماً وقعت مع ريال مدريد، ولكن يجب أن يظهر المنتخب بشكل جيد في المقام الأول حتى يحصل الجميع على هذه الفوائد".

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وأكمل: "أنا سعيد لوجودي هنا مع الفريق، أشعر أنني بحالة جيدة ومستعد للعب، لقد تعلمت الكثير اثناء فترتي في ريال مدريد لقد تدربت مع الأفضل في هذا النادي الكبير".

الجدير بالذكر أن المنتخب الإسباني يلعب في المجموعة الأولى من البطولة برفقة كلاً من إيطاليا وبلجيكا وبولندا.