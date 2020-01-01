فايلر: كنت أتمنى استكمال مغامرتي مع الأهلي بدوري الأبطال

المدرب السويسري يتحدث عن تجربته مع النادي الأهلي.

أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على أنه كان يتمنى استكمال مشوار القلعة الحمراء مع الفريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا، متحدثًا عن الأسباب التي دفعته للرحيل.

فايلر رحل عن تدريب النادي الأهلي منذ أسابيع، ليتم التعاقد مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، الذي يتولى المسؤولية حاليًا، ونجح في الوصول مع المارد الأحمر إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

المدرب السويسري قال خلال تصريحات لصحيفة "أتش أل إن" البلجيكية: "أسرتي وأبنائي وصحتي كانوا بمثابة أولوية لي، وهو ما دفعني للرحيل عن القلعة الحمراء، مستغلًا البند الموجود في عقده".

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رينيه فايلر واصل: "فيروس كورونا جعل كل شيء صعبًا، ونهاية المسابقات تم تأجيلها أكثر من مرة، في نفس الوقت كنت مفتقدًا لأسرتي، ولهذا السبب قررت تفعيل بند الرحيل".

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واستطرد قائلًا: "كنت أتمنى أن أواصل مغامرتي بدوري الأبطال مع الأهلي، ولكن أسرتي وصحتي هما الأولوية بالنسبة لي، وهو ما أراه شيئًا جيدًا".

واختتم رينيه فايلر تصريحاته قائلًا: "أستمتع مع أسرتي حاليًا، وأطفالي سعداء للغاية بعودتي لهم، وأعدت اكتشاف جمال الطبيعة التي أقضي كثيرًا من الوقت بها".

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ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي.