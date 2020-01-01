فايلر: القاهرة هادئة تمامًا.. وننتظر ما سيحدث

النشاط الرياضي في مصر متوقف بسبب كورونا

تحدث رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، اليوم السبت، عن الأجواء داخل مصر في الوقت الحالي مع توقف النشاط الرياضي.

وتوقف النشاط الرياضي في مصر بسبب انتشار فيروس كورونا مؤخرًا في جميع أنحاء العالم، وتفشيه بكثرة خلال الفترة الماضية.

وأكد فايلر المدير الفني للأهلي أن القاهرة أصبحت هادئة بشكل كبير ولا يصدق، ملفتًا إلى الإجراءات الاحترازية مؤخرًا.

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وقال المدير الفني للأهلي في تصريحات لصحيفة "بليك" السويسرية: "لم أرى أكثر من 10 أفراد في الفندق الذي أقيم به، بالإضافة إلى بعض العمال".

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وتابع فايلر خلال تصريحاته: "أقضي يومي خلف جهاز اللاب توب الخاص بي، فهناك بعض الأوضاع الأسوأ، وهناك صالة رياضية في الفندق".

وأردف المدير الفني للأهلي: "ليس هناك خيار سوى الانتظار، والنشاط تم تجميده حتى مطلع الشهر المقبل، وهناك اجتماع مع إدارة النادي لمعرفة مصير المرحلة المقبلة".

وحقق فايلر مع الأهلي نتائج مميزة للغاية خلال الفترة التي قاد بها الفريق وتصدر بها ترتيب الدوري وحقق أرقامًا قياسية.