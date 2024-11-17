"كان يتعلق بالمشادة مع هالاند" .. نجم برايتون يكشف سر لقطته الشهيرة مع بيب جوارديولا

تعرف على ما قاله جوارديولا لمدافع برايتون

كشف يان باول فان هيك مدافع برايتون الإنجليزي ومنتخب هولندا، عن لقطته الشهيرة مع بيب جوارديولا، عقب مواجهة فريقه أمام مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتشر مقطع فيديو يظهر فيه فان هيك مع جوارديولا وهما يتبادلان الحديث، عقب فوز برايتون على مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد، حيث تساءل الجميع عن سر تلك اللقطة، وما قاله بيب للمدافع الهولندي.

وقال مدافع برايتون عقب مباراة هولندا والمجر: "الأمر كان يتعلق بالمشادة التي حدثت بيني وبين إرلينج هالاند، وأخبرني أنه لا ينبغي لي أن أسقط".

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وأضاف: "أخبرت بيب أنني لم أستطع تحمل هذا ولذلك سقطت، كما أخبرني أنني لعبت بشكل جيد في المباراة".

وشهدت اللحظات الأخيرة من المباراة، دخول فان هيك في مشادة مع هالاند، كادت أن تتحول إلى اشتباك بالأيدي لولا تدخل لاعبي الفريقين لفض الاشتباك وتهدئة الأوضاع.