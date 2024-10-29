عمل خيري وضعه في ورطة! .. فان نيستلروي يتراجع أمام الهجوم الإنجليزي على "الملك الأسود"

النجم الهولندي يسدد فاتورة عمرها 11 عامًا

حذف النجم الهولندي رود فان نيستلروي، صور مثيرة للجدل من حساباته الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيها بوجه أسود، بعد ساعات من تعيينه مديرًا فنيًا مؤقتًا لمانشستر يونايتد.

وتعود هذه الصور إلى عام 2013، حيث يظهر فيها المهاجم السابق لمانشستر يونايتد وريال مدريد وهو يرتدي زي الملك بلثازار مع مكياج أسود على وجهه، حيث كان يشارك في موكب الملوك الثلاثة في مدينة ماربيا بإسبانيا.

وكان هذا المظهر ضمن المشاركة في فعاليات حفل خيري، حيث توجه بعد موكب الملوك لزيارة المستشفى، حيث قدم هدايا للموظفين ووزع الحلوى على الأطفال.

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وانتشرت هذه الصورة بشكل واسع ومفاجئ بين الجماهير الإنجليزية على الحسابات الجماهيرية لليونايتد، مما فتح باب الانتقادات للمدرب الهولندي، حيث يعتبر الجمهور في إنجلترا أن وضع مكياج أسود اللون، بمثابة إساءة عنصرية للمشجعين.

وبعد أن استفسرت صحيفة "تيليجراف سبورت" من نادي مانشستر يونايتد، عما إذا كان يخطط لإزالة المنشور، اختفت الصورة من على منصة "X" بعد ساعات قليلة.

ومع ذلك، فقد استاءت العديد من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعلن موقع Paddy Power: "اعتقد رود فان نيستلروي أنه يقوم بعمل جيد بزيارة المستشفى، لكنه لم يفكر في الأمر جيدًا...".

وكان نادي مانشستر يونايتد قد أعلن إقالة المدرب الهولندي إريك تين هاج، بعد ساعات من خسارة الفريق على يد وست هام (1-2) واحتلاله المركز الـ14 في الدوري الإنجليزي.