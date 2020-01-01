فان دي بيك يتفاعل سريعًا مع أنباء توقيعه لريال مدريد

وماذا عن عرض مانشستر يونايتد؟

وضع لاعب الوسط أياكس أمستردام دوني فان دي بيك، حدًا للشائعات المتداولة حول مستقبله في الأسابيع والأيام القليلة الماضية.

ويعتبر صاحب الـ22 عامًا، من أكثر الأسماء المرشحة للانضمام إلى ريال مدريد منذ سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، وذلك استنادًا إلى تصريحاته التي اعترف خلالها، بتلقيه عرضًا من اللوس بلانكوس.

وعادت الصحف الهولندية وكذلك الإسبانية لربط مستقبل الدولي الهولندي بالعملاق المدريدي الأسبوع الماضي، حتى أن بعض المصادر، زعمت أن وكيل أعماله توصل إلى اتفاق مبدئي مع مسؤولي الريال حول البنود الشخصية في عقده.

وردًا على هذه التقارير، قال فان دي بيك لوسائل الإعلام الهولندية "لا يوجد شيء رسمي من ريال مدريد، لا يوجد عرض، هذا كل ما في الأمر ولم يتغير أي شيء طوال لموسم".

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في الوقت ذاته، تقمص دور الدبلوماسي المحنك في رده على سؤال آخر حول ما يتردد من حين لآخر، عن رغبة مانشستر يونايتد في التوقيع معه قبل نادي القرن الماضي في أوروبا.

وفي هذا الصدد قال "لا أريد المفاضلة بينهما، هما ناديان رائعا، لكن كما قلت من قبل. أياكس كذلك نادٍ رائع، وإذا لم يكن لدي شيء للاختيار من بينهما، ستكون أموري على ما يرام".

وكان فان دي بيك، قد خطف الأضواء بشدة الموسم الماضي، نظرًا لتأثيره الكبير في نجاح فريقه في إقصاء ريال مدريد ويوفنتوس من الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال، فضلاً عن التتويج بالثنائية المحلية "الإيرديفيسي والكأس الهولندية".