فان دي بيك على ردار ريال مدريد

جوهرة جديدة في أياكس مطلوبة في ريال مدريد

وضع نادي ريال مدريد اللاعب الهولندي دوني فان دي بيك، متوسط ميدان أياكس، ضمن قائمة اهتمامته في سوق الانتقالات الصيفية.

فان دي بيك أحد الأسماء المطلوبة في عدد من الأندية الأوروبية بعد تخلي أياكس عن فرينكي دي يونج لصالح برشلونة.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ ريال مدريد يخطط للتعاقد مع فان دي بيك كخطة بديلة حال فشل في إتمام صفقة بول بوجبا من مانشستر يونايتد.

وأوضحت أنّ زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، معجب بالمستويات التي يقدمها اللاعب ولكنّ خياره الأول هو جلب مواطنه من مسرح الأحلام.

ديبالا لم يجد ما يفعله أمام ميسي فقرر التوقف عن محاولة قطع الكرة 😅 pic.twitter.com/8ULMeLuZt1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 3, 2019

وذكرت الصحيفة أنّ باريس سان جيرمان الفرنسي في مفاوضات متقدمة مع فان دي بيك مما يقلل حظوظ الملكي في إتمام الصفقة.

الصحيفة أكدت أنّ اللاعب لن يغادر أياكس بأقل من 60 مليون يورو وقد يسعى ريال مدريد لحسم الصفقة خاصة في ظل طلبات بوجبا المالية المرتفعة فيما يتعلق براتبه.

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية ذكرت توصل البلانكوس لاتفاق شفهي مع كريستيان إيريكسن، لاعب توتنهام.