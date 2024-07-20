في اجتماع ما بعد اليورو .. فان ديك يترك كرة دوري روشن في ملعب ليفربول!

ليفربول يضع شرطه لرحيل فان ديك إلى دوري روشن..

قدم الدولي الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع فريق الكرة بنادي ليفربول الإنجليزي، مفاجأة سعيدة لصندوق الاستثمارات العامة، على خلفية الاجتماع بين الطرفين، من أجل التفاوض معه على فكرة اللعب في دوري روشن السعودي.

وكان من المُقرر أن يلتقي وكلاء فان ديك، مع صندوق الاستثمارات العامة، بعد نهاية بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، من أجل الاطلاع على العرض السعودي المُقدم إلى مدافع ليفربول، بشكل مباشر.

وأفاد الإعلامي الرياضي رودي جاليتي، عبر شبكة TEAMtalk، بأن فيرجيل فان ديك لم يرفض فكرة الانتقال إلى دوري روشن السعودي، حيث أعطى الضوء الأخضر للمفاوض السعودي، من أجل بدء الحديث مع ليفربول، بشأن إمكانية إتمام الصفقة.

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وتواصل صندوق الاستثمارات العامة، مع إدارة ليفربول، وطلب النادي الإنجليزي مبلغ يقدر بحوالي 55 مليون يورو، أي ما يُعادل 46.3 مليون جنيه استرليني، مقابل رحيل فان ديك، وهو الرقم الذي يعد مرتفعًا للغاية بالنسبة للمفاوض السعودي، والذي أبلغ ليفربول بأنه يريد أخذ بضغة أيام لتقييم خطواته المُقبلة.

ورغم تبقي عام في عقد فان ديك مع ليفربول، فإن إدارة (الريدز) وضعت مقابلًا ماديًا ضخمًا من أجل الموافقة على بيع عقده، وهو الأمر الذي يهدد بفشل الصفقة، وانسحاب المفاوض السعودي حال عدم تخفيض قيمة الصفقة.

وخاض فان ديك (33 عامًا) 48 مباراة مع ليفربول في الموسم الماضي، سجل خلالها 4 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين، ومنها هدف تتويج الليفر بلقب كأس كاراباو، بعد هز شباك تشيلسي في نهائي امتد للوقت الإضافي، كما كان عنصرًا أساسيًا في قائمة منتخب هولندا، في بطولة اليورو، حيث قاد منتخب بلاده إلى نصف النهائي، قبل الخسارة أمام إنجلترا بنتيجة (1-2).