فيديو - فان دير سار يكشف موعد رحيل زياش عن أياكس

هل يرحل الدولي المغربي قريباً؟

قال إيدوين فان دير سار الحارس التاريخي لنادي مانشستر يونايتد سابقاً والمدير الرياضي لنادي أياكس أمستردام، إن فريقه لم يتأثر برحيل الثنائي فرانكي دي يونج وماتياس دي ليخت عن صفوف النادي الصيف الماضي.

الثنائي كانا قد رحلا عن صفوف أياكس في الصيف الماضي، بعد أو وصلا رفقة الفريق الهولندي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والفوز بالدوري الهولندي.

وأضاف في تصريحات لقنوات الكأس الرياضية: "خروجهم لم يؤثر علينا لأن تلك هي سياسة النادي من الأصل".

وتابع: "النادي يأمل ويسعى في تطوير لاعبيه الناشئين ومن ثم طرحهم للبيع للأندية الكبيرة في إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا".

وأردف عن رحيلهم يتم تصعيد لاعبين أخرين من الناشئين إلى الفريق الأول لاعطائهم الفرصة للعب والاندماج في البطولات.

وعن اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بضم اللاعب المغربي حكيم زياش رد قائلاً: "زياش لاعب رائع للغاية والعام الماضي قدم أداء أكثر من رائع، ولكن عند تلقيه عروض الموسم الماضي أخبرنا بأنه إذا لم يتلق عروض تناسب طريقة لعبه فأنه سيبقى لذلك قررنا تجديد عقده".

واختتم: "بالفعل لدينا الكثير من العروض لضم حكيم ونتمنى أن يبقى لأكثر فترة ممكنة مع الفريق".

يذكر أن أياكس غادر دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد وقوعه ثالثاً في المجموعة التي تضم تشيلسي وفالنسيا الإسباني.