فان دير سار: نريد العودة للعب قبل بداية يوليو

الحارس الهولندي العملاق تمنى العودة قبل نهاية يونيو

أثار تأجيل مسابقة يورو 2020 الكثير من الأزمات في قارة أوروبا خاصة في كيفية إنهاء الموسم الكروي، في ظل انتشار فيروس كورونا في القارة العجوز.

وفيما يخص هذا الأمر تحدث المدير الرياضي لنادي أياكس أمستردام الهولندي، إدوين فان دير سار عن كيفية إنهاء الموسم الرياضي في أوروبا.

وقال فان دير سار في تصريحات نقلتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "نريد أن نلعب كل المباريات المتبقية قبل يوم 30 يونيو لأن بعد هذا التاريخ سيكون لدينا لاعبون في نهاية العقود".

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وأضاف: "عقود الرعاية بعضها ينتهي بهذا التاريخ لا نريد أن تتوقف الحياة إلى هذا الوقت ولكن إن اضطررنا سنلتزم بالقرارات".

وتابع: "حتى 6 أبريل سنبقى بالمنزل ولكن نتمنى أن نعود بعد هذا التاريخ لاستكمال المباريات ولكن إذا امتد الأمر سنرى ما سنفعله".

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وأردف: "لدينا 8 جولات متبقية في الدوري بالإضافة إلى نهائي الكأس لذلك نأمل في أن ينتهي هذا الكابوس الذي نعيشه بسبب كورونا في القريب العاجل".

يذكر أن الدوري الهولندي متوقف حتى يوم 6 أبريل المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد الذي اجتاح العالم.