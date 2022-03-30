فان دايك يواسي صلاح: لا يزال يملك الكثير، وماني في حاجة للحظ!

أكد الهولندي فيرجيل فان دايك نجم فريق ليفربول أن زميله محمد صلاح لا يزال أمامه الكثير ليحققه هذا الموسم رفقة الريدز.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ونقلتها صحيفة "ديلي ميل"، وأكد خلالها أن صلاح يستطيع تحويل موسمه للأفضل.

وقال فان دايك: "بكل وضوح أشعر بالأسف لمحمد صلاح ولمنتخب مصر، لكن هكذا هي كرة القدم في بعض الأحيان".

وأضاف: "لدي ثقة كبيرة أنه يستطيع أن يحول ذلك الإحباط إلى نجاح واضح فيما تبقى من الموسم، لا يزال لدينا كل شيء لنلعب عليه، والكثير لنحققه".

وأردف: "بالنسبة لساديو ماني، أتمنى له الأفضل، لكنه لو وقع في مجموعة هولندا سيكون في حاجة للكثير من الحظ".

وكان منتخب السنغال قد نجح في الوصول إلى كأس العالم عقب التغلب على نظيره المصري بركلات الجزاء على أرضه ووسط جماهيره.

جدير بالذكر أن ليفربول يستعد لاستئناف المنافسة على الدوري الإنجليزي وهو خلف مانشستر سيتي بنقطة واحدة، بينما يلعب ضد بنفيكا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ولديه نصف نهائي ناري ضد كتيبة بيب جوارديولا في كأس الاتحاد.