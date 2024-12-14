فان دايك يهاجم حكم مباراة فولهام “المتوتر” بعد طرد روبرتسون!

فان دايك غاضب من حكم مباراة ليفربول وفولهام...

هاجم فيرجيل فان دايك، لاعب ليفربول، حكم مباراة فريقه أمام فولهام، في الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، مساء اليوم في الدوري الإنجليزي.

وشهد اللقاء الكثير من إثارة الجدل التحكيمي، وغضب لاعبي ليفربول، خاصة في أول 20 دقيقة من المباراة بعدما أشهر الحكم ثلاث بطاقات صفراء، وطرد روبرستون في الدقيقة 17.

وقال فان دايك في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "لقد أجريت محادثة مع لاعبي فولهام، وشعرنا أن الحكم كان متوترًا، شعرت أنه لا يستطيع التواصل بشكل جيد مع روبرتسون".

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وتابع: "لا يمكننا لوم الحكم على فقدان النقطة، يجب علينا أن نتعافى سريعًا من نتيجة مباراة اليوم ونكون جاهزين للمواجهة القادمة".

ويستعد ليفربول، لمواجهة ساوثامبتون مساء الأربعاء القادم في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، على أن يحل ضيفًا أمام توتنهام، مساء الأحد المقبل في الجولة السابعة عشر من البريميرليج.

جدير بالذكر أن ليفربول، يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن تشيلسي، أقرب ملاحقيه الذي يحتل المركز الثاني.